Tournai: les commerçants de la rue des Maux organisent un grand concours pour fêter la réouverture de leur rue

Les commerçants de la rue des Maux se réjouissent de la réouverture prochaine de leur rue, prévue le 31 octobre. Effectivement, depuis le 19 septembre dernier, la rue commerçante a connu de fortes perturbations et a donc été fermée à la circulation pour permettre la réalisation de travaux d’entretien de la voirie comme cela a été le cas il y a quelques mois du côté de la rue du Cygne.

Pendant plusieurs semaines, le trafic a été dévié par la rue de l’Yser. Cette dernière a vu son sens de circulation inversé, il était donc possible de remonter la rue vers la Grand’Place. Quand à la partie comprise entre la Halle aux Draps et le Beffroi, elle a été mise en double sens.

A l'occasion de la fin des travaux, les commerçants se sont lancés ensemble dans l’organisation de deux actions de dynamisation sous le format d’un concours afin d’attirer les Tournaisiens dans leur rue.

Le concours se divise en deux parties

Le concours, sous forme de formulaire, se divise en deux parties et se tiendra du mardi 25 au vendredi 28 octobre. Le premier exercice consiste en un jeu de "chercher l’intrus". Chaque commerçant va placer dans sa vitrine un objet provenant d’un autre commerce de la rue des Maux.

Le deuxième exercice consiste à relier chaque commerçant à son commerce. Des formulaires seront disponibles dans tous les commerces de la rue pour participer à ce concours. A gagner, des chèques-cadeaux d’une valeur de 50 euros. Les gagnants seront tirés au sort le vendredi 28 à 17h à l’impératrice en présence du Bourgmestre.

Pour plus d'informations sur les modalités pratiques du concours, vous pouvez contacter Madame Carole Romano (caroleromano@yahoo.com et 0498.84.12.11) ou Madame Hempte (0491/59.16.55 et valentinehempte@hotmail.com)