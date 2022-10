"Fleurir les tombes à l'occasion de la Toussaint n'est pas une tradition ancrée auprès des jeunes"

Très prisé pour orner les tombes des défunts à l'occasion de la Toussaint, le chrysanthème envahit déjà les pépinières et fleuristes de Wallonie picarde. Plante vivace et cultivée par de nombreux professionnels, le chrysanthème s'impose depuis plusieurs années en Belgique, en France ou encore en Italie comme étant le symbole du jour des morts.

A contrario, en Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, cette plante est synonyme de bonheur ou de gaieté.

Pour les fleuristes, cette tradition n'est pas à louper. "La population s'empresse d'acheter leurs fleurs de plus en plus tôt. Cette année, le beau temps est sûrement pour quelque chose", confie la gérante du commerce Art Floral Desablens à Tournai.

"Le chrysanthème et la pomponnette reste les fleurs incontournables de la Toussaint", confie également Ophélie, fleuriste à Péruwelz. "Après, il y en a également qui opte pour des jardinières pour sa longévité".

Malgré les températures clémentes, le chrysanthème semble s'être bien adapté à la chaleur. "Nous avons eu de problème et heureusement. Il faut dire que la marchandise est assez belle", poursuit la commerçante. "Toutefois, les prix ont légèrement augmenté. Ce n'est pas étonnant au vu de la situation actuelle mais cela reste relativement abordable".

Selon cette professionnelle, la Toussaint semble de moins en moins ancrée au fil du temps. Un chiffre d'affaires qui est donc moindre. "Les nouvelles générations se rendent presque plus dans les cimetières et sont moins impliquées. De plus, avec l'inflation nous ressentons que les clients font davantage attention. Au lieu d'acheter un gros bouquet à 25 euros, ils se rabattent sur des fleurs à 15 euros".

En cette période propice au souvenir de nos défunts, si vous optez pour des fleurs naturelles, la Ville de Tournai porte à votre attention que, les plantations ne peuvent être faites qu’à l’intérieur de la surface affectée à la sépulture, de manière à ne pas empiéter sur les tombes voisines, ni en sous-sol, ni hors sol. Elles ne pourront gêner ni la vue, ni le passage, ni la lecture de l’épitaphe.

A défaut d’enlèvement par vos soins des fleurs naturelles, celles-ci seront évacuées par les services communaux à partir du 1er décembre.

Notons également que les Services communaux (Cimetières, Espaces verts, Maçonnerie et Taille de pierre) ont œuvré de concert durant toute une année afin d’accueillir le public dans le plus grand respect: la gravure des columbariums a pris place depuis une année et permet des retouches rapides sur place lorsque c’est nécessaire, suite au rapatriement des urnes en transit vers le Cimetière du Sud, un nouveau columbarium est en construction pour répondre le plus rapidement aux nouvelles demandes pour ce type d’inhumation, diverses tailles de haies et tontes ont été effectuées et plusieurs demandes de citoyens concernant de menus travaux ont été honorées.

Différents projets de réaménagement d’aires de dispersion et de mise en valeur de parcelles spécifiques sont en cours et se finaliseront d’ici fin 2023 afin d’offrir un service en constante adéquation avec les désirs des familles qui perdent un être cher.