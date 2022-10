Le centre commercial Les Bastions à Tournai ne connaît pas la crise

L'ouverture de nouvelles boutiques se succède au sein du centre commercial Les Bastions à Tournai. Le 16 novembre prochain, les adeptes du shopping pourront profiter de l'enseigne Kiabi, qui occupera le rez-de-chaussée de l'ancien Zara.

La marque de mode à petit prix sera le neuvième point de vente dans notre pays, depuis que la chaîne française de vêtements a franchi la frontière belge en 2016. Le magasin s'étendra sur une surface de plus de 1.000m² et proposera l’intégralité d’une collection hyper mode dessinée et créée par ses propres créateurs, à destination de toutes les familles

Les amateurs de shopping ont d'ailleurs pu découvrir "Project X Paris", le commerce spécialisé dans le vêtement urbain.

Les boutiques Calzedonia et Intimissimi proposant des collections alliant sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain. La bijouterie Claire’s, avec son large choix de bijoux, accessoires cheveux, cosmétiques et autres accessoires de mode ont quant à elles, ouvertes l'été dernier.

D'ici la fin de l'année ou dès début 2023, de nouvelles enseignes s'implanteront encore au sein du centre commercial. "ll y aura un Cup Pasta, Gong Cha, la chaîne mondiale de Bubble Tea, sera dans un kiosque dans la zone de Kiabi. La chaîne Hawaiian Poké Bowl viendra également prendre ses quartiers et enfin Chick & Cheez, un fast-food spécialisé dans le poulet", indique Valentine Speleers, responsable marketing. "Une fois ces enseignes entièrement installées, toutes les cellules commerciales seront occupées".

D'autre part, à l'étage du magasin Kiabi, le pop-up Green Clothessera présent pendant deux mois, jusqu'à la fin de l'année. Les clients pourront ainsi y découvrir des articles écoresponsables belges.

La crise économique ne semble donc pas se faire ressentir au shopping Les Bastions. "Bien au contraire, nous constatons une augmentation de la fréquentation en cette période de l'année, par rapport à 2019", poursuit Valentine Speleers. "Les commerçants enregistrent par ailleurs, aucune baisse d'achat".