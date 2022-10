Les librairies de Wapi souffrent aussi de la crise: "Mes factures ont quadruplées"

Comme les autres indépendants, les librairies sont fortement touchées par la crise énergétique actuelle. "Je gère difficilement la situation", indique Virginie, libraire dans le centre de Frasnes.



"Mes factures ont d'ailleurs quadruplées. J'ai déjà diminué ma consommation au niveau des lumières. En ce qui concerne les machines de la LoterieNationale et les ordinateurs, impossible de les éteindre car ils me sont indispensables tout au long de la journée".

D'autre part, Virginie constate également un réel changement de comportement de la part de ses clients. "Au niveau des journaux, certains restent bien fidèles et d'autres n'en achètent plus du tout vu l'augmentation de leur prix que les clients trouvent exorbitant. A contrario, les magazines hebdomadaires ont toujours la même affluence. Il en va de même pour les jeux de hasard sauf pour les grosses cagnottes", poursuit la libraire.

A la différence des boulangers qui ont l'opportunité d'augmenter le prix de leur pain, le secteur des librairies ne peut ni augmenter le prix du journal, ni du billet à gratter, ni des cigarettes qu'elles vendent. "Nous avons des prix fixes à respecter. Et le chiffre d'affaires reste faible. Par exemple, au plus le tarif des paquets de cigarettes augmente, au moins nous recevons de commission", explique Virginie.



"D'autre part, je ne peux pas me permettre d'augmenter les confiseries ou les boissons alors que ces articles ont déjà connu une hausse importante".

D'après Xavier Deville, président de Prodipress, l'organisation professionnelle des libraires/presse indépendantes francophones, à l'heure actuelle, 1 800 librairies indépendantes sont implantées en Belgique. Après la crise du coronavirus, une trentaine ont dû fermer leurs portes.



Si aucune aide n'est apportée au secteur, Xavier Deville craint une perte de 25 à 30% du réseau. Une situation qui ne surprend d'ailleurs pas Virginie. "Comme les indépendants ne sont absolument pas aidés et écoutés, les fermetures risquent de s'enchaîner", conclut la professionnelle.