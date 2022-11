Davantage de jeunes deviennent propriétaires en Wapi

Le contexte économique actuel est pour le moins tendu. Entre l'augmentation du carburant, de l'électricité et même des denrées alimentaires, difficile de garde le moral.

Les jeunes générations vivent d'ailleurs de plein fouet cette crise bien regrettable. Malgré tout le marché immobilier semble résister.

Selon cette étude réalisée par la Fédération du notariat (Fednot), le nombre de transactions immobilières a diminué d’1,4% au troisième trimestre, durant lequel l’activité est traditionnellement moins chargée, par rapport à la même période en 2021.

Un résultat qui s’explique notamment par le recul important des ventes en juillet (-7,4%). En revanche, l’activité a été positive en août (+2,4%) et septembre (+0,4%).

Sur les neuf premiers mois de l'année, le prix d’une maison a augmenté en moyenne de 7,6% par rapport à 2021. En Wallonie, la hausse des prix des maisons depuis le début de l’année a été moins forte (+4,8%).

Les jeunes de plus en plus intéressés par l'immobilier

Au sein de la Wallonie picarde, les professionnels du secteur de l'immobilier constatent que les jeunes sont de plus friand d'acheter un bien. "Un jeune sur deux souhaite devenir propriétaire", confie une agence immobilière de Tournai. "Même avec la crise actuelle, les jeunes veulent acheter plus tôt en privilégiant un bien plus petit".

Auparavant l'âge pour devenir propriétaire était de 35-38 ans, le premier achat se réalise aujourd’hui vers l’âge de 32 ans en moyenne. La première motivation des primo-accédants est claire : se mettre à l’abri de l’augmentation des loyers...