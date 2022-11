L'artiste Tournaisien P-Pito se lance en solo avec son projet intitulé "Salam"

Passionné de musique depuis son plus jeune âge, Samir P-Pito a accompagné le rappeur Tournai Youssef Swatt's sur scène en passant par la Belgique, la France ou encore la Suisse. Il même eu la grande chance de faire vibrer les amateurs de musique au Botanique et au festival de Dour.

Son domaine de prédilection étant le rap, l'artiste aborde différentes thématiques comme la rue ou le quotidien. Malgré son jeune âge, P-Pito a tout d'un grand. Il a notamment tourné un clip en Tunisie à l'occasion de la sortie du titre "Simcard".

"Ce projet, c'est en quelque sorte ma carte de visite"

Voilà maintenant deux ans que le jeune Tournaisien a décidé de se lancer en solo. Le 4 novembre prochain, le jour de ses 27 ans, l'artiste sortira son premier projet intitulé: "Salam", disponible sur toutes les plateformes. On ne peut rêver mieux comme cadeau d'anniversaire... "Même si cela a pris un certain temps, j'attendais de me trouver musicalement et de présenter quelque chose de concret au public. Ce projet, c'est en quelque sorte ma carte de visite, une façon de me présenter", précise-t-il.

"Cela a demandé beaucoup de travail, de persévérance et de motivation. Aujourd'hui, je suis satisfait d'aboutir à un projet qui me plaît. C'est une grande fierté de montrer également aux jeunes que tout est possible", poursuit P-Pito. "A travers la musique, je souhaite parler de ma réalité et celle de mes amis. Mon but n'est en aucun cas de faire du rap moralisateur, ce qui m'importe est d'écrire de la musique pour mon propre plaisir".

Afin de présenter son premier projet au public, le rappeur se produira sur la scène de la Maison de Jeunes Masure 14, le 5 novembre prochain dès 20h. D'autres surprises sont d'ailleurs prévues ainsi que des invités d'exception comme IMNA, KAVA, NVD ou YOUSSEF, qui seront aussi amenés à présenter quelques-uns de leurs morceaux. "Je vais me produire chez moi, où tout a commencé. Le stress sera présent car j'ai envie de faire les choses correctement. Dans tous les cas, j'espère que le public appréciera".

Admiratif du rappeur Jul pour sa manière d'être et la sincérité de ses textes, P-Pito compte bien vivre pleinement la sortie de son projet solo et souhaite que le rap continue sans arrêt de toucher le public. Le jeune artiste veut par-dessus tout que les passionnés, tout comme lui, réalisent leurs rêves pour eux-mêmes et non pour les autres. "Il faut en premier lieu rester 100% en accord avec le message qu'on souhaite véhiculer", conclut Samir P-Pito.