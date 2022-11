Coupe du monde au Qatar : La retransmission des matchs des Diables rouges se fera à Imagix et non dans les autres cinémas de Wapi

La Coupe du Monde au Qatar approche à grand pas. Les amateurs de football se préparent déjà à fêter l’événement même s’il a fait couler beaucoup d’encre…

Pour rappel, l’organisation de la compétition sportive a engendré de nombreux scandales notamment en matière de non-respect des droits de l’homme. Et pour cause : de nombreux ouvriers ont malheureusement trouvé la mort sur les chantiers, frappés par la chaleur suffocante et les accidents face aux cadences infernales imposées pour finir la construction des stades dans les temps.

À l’accoutumée, de nombreuses villes mettent en place des écrans géants afin de célébrer l’événement et ainsi supporter l’équipe belge.

En Wallonie picarde, certains maïeurs ont zappé cette tradition pour des raisons économiques ou écologiques, comme à Tournai. Ainsi, les friands de football devront côtoyer d’autres lieux…

Une alternative s’offre notamment à vous. Le complexe Imagix a récemment invité ses clients à couper leurs chauffages et venir s’enflammer devant les Diables lors de la diffusion des matchs aux cinémas de Tournai, Mons ou encore Huy.

"C’est comme si on y était"

Le premier rendez-vous se fera le 23/11 dès 19H avec le match de la Belgique contre le Canada. Ensuite, le 27/11 pour le match Maroc contre la Belgique et enfin le 01/12 pour le match de la Croatie contre la Belgique.

Plusieurs formules sont disponibles à la vente sous la forme de "PACK FOOT". Le pack enfant, le pack adulte ou le pack VIP. "Vivre entre amis, comme dans un vrai stade, un match sur super grand écran, c’est comme si on y était. Toute la Belgique supportera nos Diables Rouges et Imagix offre cette possibilité. Seul, en famille ou avec votre entreprise, il y a des formules pour toutes et tous", confie Jan Staelens, CEO Imagix.

Du côté des autres cinémas de la Wallonie picarde, ce n’est pas la même chanson. Au cinéma l’Écran à Ath, la réponse est claire. "Une retransmission des matchs de foot n’est pas du tout prévue".

Benoît Verfaillie, directeur du cinéma For&Ever est sur la même longueur d’onde. "En principe non, nous n’allons pas retransmettre l’événement même si nous nous renseignons encore. Pour ma part, cela n’a pas vraiment sa place dans notre complexe", confie-t-il.

Pour profiter de vos joueurs préférés, il faudra donc vous satisfaire de votre canapé, du bistrot de votre ville ou du complexe Imagix.