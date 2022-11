Augmentation de l'eau: une nouvelle douche froide pour les indépendants

La population va devoir de nouveau ouvrir son portefeuille et pour cause, la Société wallonne des eaux augmentera ses prix dès 2023. Ainsi, d’après nos confrères de la RTBF, le prix du mètre cube passe de 2,62 € à 2,80 € ce qui donnera une augmentation annuelle de 16 € pour une consommation moyenne.

"Ma politique en matière de prix de l’eau a toujours été claire : pour être acceptées, les augmentations ne doivent pas dépasser le taux d’inflation relevé par le Bureau du Plan et être justifiées", a défendu le ministre de l’Économie Willy Boursus.

"Dans le cas de la SWDE, le prix n’avait plus varié depuis 2014 et depuis cette date, "la société a mené une politique proactive de réduction de ses coûts d’exploitation – de 24 millions d’euros par an – afin notamment de maintenir une capacité d’investissement. Cette augmentation s’avère malheureusement nécessaire pour garantir à la Société wallonne des eaux la modernisation des infrastructures et équipements, dans l’objectif de garantir un accès à l’eau potable et une gestion durable de la ressource", a poursuivi Willy Borsus.

Pour certains secteurs, qui utilisent énormément d’eau, cette annonce est une "véritable douche froide". "Tout augmente, je ne suis donc pas étonné de la nouvelle", indique Ath Clean Dog, un salon de toilettage. "J’ai toujours pris des mesures pour faire attention à ma consommation d’eau ou d’électricité. Mais aujourd’hui, je ne peux pas faire davantage. Je serai toujours dans l’obligation d’utiliser l’eau pour laver les chiens que je reçois. Malheureusement, il faudra de nouveau répercuter cette hausse sur le client".

Malgré les augmentations à tout-va, cet indépendant reste optimiste pour l’avenir. "Je ne dois pas me plaindre pour l’instant. Par contre, cela risque de freiner les personnes qui souhaiteraient se lancer dans le métier".

Pour la brasserie la Rotonde à Beclers, les mauvaises nouvelles se succèdent. "Avec la crise énergétique, nous avons déjà dû mettre du personnel en chômage économique. Avec l’annonce faite par la SWDE, nous devrons encore plus faire attention malheureusement, il est inévitable pour nous de laver les couverts, les verres, etc.", précise la responsable.

"Si le gouvernement Belge ne trouve pas de solution, cela sera la catastrophe. J’ai déjà augmenté mes tarifs mais je ne peux pas me permettre d’encore le faire. Nos consommateurs ne voient déjà plus le bout", conclut la gérante de l’établissement.