La population se jette déjà sur les décorations de Noël

La crise énergétique prend de plus en plus d’ampleur. Comme pour les foyers, les administrations communales payent aussi les pots cassés.

Dès lors, de nombreuses entités ont pris la décision de faire des économies en éteignant notamment l’éclairage public de minuit à 5 h du matin. À l’approche des fêtes de fin d’année, la magie de Noël a plusieurs fois été remise en question. De nombreuses villes ont effectivement pris la décision d’annuler leur traditionnel marché de Noel ou leur patinoire, au profit parfois d’une piste de roller.

Mais pas question encore de laisser les éclairages de Noel au placard. À Tournai ou encore à Ath, les maïeurs comptent bien garder l’esprit des fêtes en utilisant du LED et en respectant les conditions d’extinction de l’éclairage public. Au mois de décembre, il est effectivement toujours agréable pour les riverains de se balader au sein des rues commerçantes, émerveillés par les décorations et illuminations de Noël.

Au sein des magasins d’ailleurs, les accessoires et autres articles de fête remplissent déjà les rayons depuis quelques semaines et malgré la crise, les commerçants constatent que les clients sont au rendez-vous. "Fin octobre, nous avons organisé des portes ouvertes où nous présentions nos articles de Noël", confie le magasin Buxus à Lessines. "Étonnamment et malgré les 24 degrés à l’extérieur, les clients étaient bel et bien présents. C’était même impressionnant. Vu l’ampleur, j’avais la sensation que les fêtes de fin d’année se déroulaient la semaine d’après".

Pour cette professionnelle du secteur, même si la crise économique bouleverse notre quotidien, la population ne modifie (pour l’instant) pas son comportement d’achat. "En cette période morose, je pense que les clients ont envie de célébrer Noel et qu’ils ne souhaitent pas passer à côté de l’esprit festif".

Alors que les casse-noisettes, les boules rouges et dorés restent toujours tendances cette année, au sein du magasin N&D Décorations et Plaisirs situé à Leuze-en-Hainaut, les clients chinent déjà leurs décorations de Noël depuis 1 ou 2 semaines. Contrairement à la boutique de Lessines, les commerçants remarquent une différence par rapport aux autres années.

"La population possède un budget plus restreint et achète donc beaucoup moins". Face à la crise énergétique, ce commerce Leuzois a pris la décision de ne pas vendre des guirlandes et autres articles qui nécessitent de l’électricité. "C’est un choix de notre part", confie-t-elle. "En tant qu’indépendants, nous avons déjà des difficultés et proposer de telles décorations n’aurait pas de sens. D’ailleurs, les seules que je vends fonctionnent à piles", conclut la gérante.