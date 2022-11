Des baleines sous le pont Notre-Dame à Tournai ? (Vidéo)

Le phénomène nous avait déjà été signalé précédemment par des riverains mais, une fois sur place, nous n’avions alors rien constaté d’anormal.

La solution adoptée pour remédier au problème se voulait manifestement temporaire car, ce dernier week-end, alors que, depuis la rue du Curé Notre-Dame, nous approchions du pont Notre-Dame (le pont qui se lève et qui descend comme on dit à Tournai), nous avons été intrigué par des sons ressemblant étrangement aux chants des baleines.

La réalité se veut nettement moins poétique ; ces bruits, aussi impressionnants qu’assourdissants, proviennent du pont Notre-Dame en action, soit aussi bien quand il se relève que quand il redescend.

Sachant que le pont est opérationnel tous les jours, entre 6 h et 22 h, le samedi jusque 19 h 30 et le dimanche jusque 17 h 30, et qu’en moyenne 80 bateaux passent chaque jour sous son tablier, on comprend que cela puisse agacer certains riverains.

Il semblerait que ces bruits n’aient rien à voir avec l’accident survenu à la mi-septembre lorsque le pont s’est affaissé d’un seul côté.

On vous épargne les détails techniques, mais ce problème, connu depuis plusieurs semaines (mois) déjà, est dû à l’usage de galets inadaptés – ou mal usinés – permettant au pont de coulisser (grâce à un système de contrepoids adaptés). Les galets étant, pour ceux qui l’ignoreraient, en quelque sorte, des roues tournant autour d’un axe.

Le SPW a demandé à l’entreprise chargée du chantier d’élargissement de l’Escaut d’effectuer le nécessaire – avec ses sous-traitants – pour remédier au problème et répondre à la mission qui lui est confiée et qui consiste, notamment, à fournir un pont Notre-Dame en bon état de fonctionnement (et silencieux lorsqu’il est en action).

Pour l’heure, le problème est toujours à l’étude et en attendant qu’il soit résolu, il a été demandé à l’entreprise concernée de faire le nécessaire pour éliminer les nuisances.

Avec, comme solution, l’obligation de huiler régulièrement les galets en question (au moyen de WD-40).

Une solution (très) temporaire comme on a encore pu le constater ce dernier week-end…