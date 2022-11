La vaccination contre le Covid-19 se poursuit au centre de Tournai

La campagne d’automne de (re) vaccination contre le Covid-19 prend un nouveau tournant en ce début du mois de novembre. L’AViQ a décidé de réorganiser les centres de vaccination et d’en limiter le nombre en Wallonie, soit 3 en province de Hainaut.

L’antenne mouscronnoise a dû fermer ses portes samedi dernier, tandis qu’à Tournai, le centre restera ouvert au moins jusqu’au 22 décembre prochain. "En conservant le centre de Tournai, l’AViQ assure un service de vaccination de proximité et une accessibilité aux citoyens de la Wallonie picarde, et de l’ouest du Hainaut", relève le docteur Dominique Cardinale, directrice médicale du centre de vaccination de Tournai. Les autres centres du Hainaut sont situés à Charleroi et à La Louvière.

Deux jours par semaine

Le centre de vaccination de Tournai restera ainsi accessible à l’avenue de Maire, dans les locaux de l’ancien magasin Cuisinella. "Par contre, les horaires sont réduits, ajoute la directrice médicale. Nous serons de manière générale accessibles les vendredis et samedis de 10h à 18 h, sauf cette semaine, en raison du 11 novembre, où nous serons ouverts le jeudi et le samedi. Fin décembre, à l’approche de Noël, nous avons aussi adapté l’horaire en accueillant les personnes le mardi 21 et le mercredi 22, en lieu et place des 23 et 24 décembre."

Le docteur Cardinale rappelle également qu’il est possible de se présenter, sans rendez-vous et sans invitation. "À partir de 18 ans pour les doses booster, précise-t-elle. Les personnes de moins de 55 ans ne recevront en effet pas d’invitation car il s’agit d’une vaccination sur base volontaire, mais il reste conseillé de se protéger face au Covid-19 et à ses variants pour éviter les formes graves de la maladie et les hospitalisations."

Quelque 25 000 personnes ont déjà reçu, ces dernières semaines, leur quatrième dose de vaccin au centre de vaccination de Tournai. "Et nous continuons à accueillir l’une ou l’autre personne pour une première ou une deuxième dose, comme également des enfants qui viennent pour la primo-vaccination."

En pharmacie et chez les médecins généralistes

En fermant des centres de vaccination, l’AViQ a souhaité passer le relais aux médecins généralistes et aux pharmacies. Si dans un premier temps, les officines qui vaccinaient en Wallonie picarde se comptaient sur les doigts des deux mains, le réseau s’est largement développé permettant aux citoyens de se faire vacciner à moins de 10 kilomètres de chez eux. Par contre, les pharmacies proposent de se faire vacciner sur rendez-vous. Quant aux médecins généralistes, il est recommandé de les contacter afin de s’assurer qu’ils pratiquent cet acte médical.

Pour retrouver la carte des lieux de vaccination : www.jemevaccine.be/nos-centres-de-vaccination