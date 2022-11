Retour de l’obscurité aux heures de pointe : "Il faut redoubler de vigilance en cette période de l’année"

La semaine dernière, nous sommes passés à l’heure d’hiver. Pour certains, cela signifie surtout qu’ils peuvent dormir une heure de plus, pour les usagers de la route, il est davantage question d’un changement brutal de luminosité aux heures de pointe. Et le nombre de personnes impactées va singulièrement s’accroître dès ce lundi avec la rentrée scolaire.

En effet, le soleil se couchant vers 17h, l’engorgement des routes a lieu dans l’obscurité, une source de danger pour les cyclistes et piétons. "On sait qu’il faut redoubler de vigilance en cette période de l’année, d’autant plus que la pluie et les feuilles tombées au sol engendrent également plus de risques d’accident", rappelle le chef de Corps de la zone de police du Val de l’Escaut, Dominique Debrauwere.

Selon les statistiques de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), "en Wallonie, 42 % des accidents avec tués ou blessés impliquant un piéton ont lieu pendant la période s’étalant d’octobre à janvier, et 1 accident sur 3 survient spécifiquement pendant l’automne".

Le plus visible possible

En raison des mesures sanitaires imposant le télétravail, les statistiques des accidents de ces dernières années ne sont pas vraiment représentatives. Néanmoins, il est bien possible que nous ayons perdu certaines habitudes quant aux bonnes pratiques à appliquer dans nos déplacements dans l’obscurité. "Il faut se rendre le plus visible possible, conseille Dominique Debrauwere. Beaucoup n’ont pas de moyens d’éclairage, et se retrouvent parfois dans des zones dangereuses, voire interdites aux piétons, comme des nationales. Dans ce cas, il nous est déjà arrivé de procéder à des contrôles préventifs pour prévenir les usagers des risques qu’ils encourent pour leur sécurité."

Selon l’AWSR, un individu portant une tenue foncée ne pourra être vu qu’à 20 mètres, et rappelons qu’en freinant à 50km/h, la voiture sera à l’arrêt que 25 mètres plus loin… L’AWSR préconise donc de porter des accessoires rétro-réfléchissants qui permettront d’être vus à 150 mètres, voire simplement des couleurs vives qui seront vues à 50 mètres.

Concernant les automobilistes, le mot d’ordre est la vigilance : adapter sa vitesse en zone sombre, les vitres doivent être sèches, désembuées pour éviter les reflets, et il faut utiliser correctement ses phares (qui doivent fonctionner parfaitement).

"Je rappelle que l’usage du téléphone au volant est également un comportement excessivement dangereux !, insiste le chef de Corps. Utilisez un kit main-libre, même si un appel peut toujours distraire, les risques sont diminués. Le mieux reste encore de s’arrêter sur le bas-côté pour répondre ou consulter son téléphone."