Le bourgmestre de Tournai en “congé” de maladie (vidéo)

"Cela fait déjà un certain temps que je souffrais du dos, mais j’avais fait une première infiltration et aussi de la kiné et je croyais en être débarrassé", nous a confié le premier magistrat de la Ville de Tournai, condamné à rester au calme, en position assise idéalement, pendant un certain temps.

Un mal de dos qui l’a rattrapé alors qu’il était en vacances en famille et qui l’a obligé à se rendre à l’hôpital au retour.

"Il m’arrive parfois de dire que j’en ai plein le dos. Hier, j’ai été aux urgences du chwapi où l’on m’a diagnostiqué une hernie discale et où l’on m’a fait une infiltration. Je remercie le docteur Moradi, Petit et Tarik ainsi que le personnel paramédical pour leur professionnalisme. Je vais donc prendre un peu de repos et vous promets que je serai à nouveau sur pied au plus vite, prêt à soulever des montagnes", a-t-il écrit sur sa page FB.

Des termes qu’il a, en partie, repris dans une vidéo diffusée sur le réseau social qui a actuellement le vent en poupe, TikTok.

Paul-Olivier Delannois nous a confié qu’il doit prendre des calmants pour atténuer la douleur intense. Une opération n’est actuellement pas à l’ordre du jour mais elle n’est pas exclue si la situation ne s’améliore pas.

Quoi qu’il en soit, le bourgmestre continue à répondre à ses mails et à assurer certaines signatures, mais il sera dans l’impossibilité d’effectuer des missions extérieures vraisemblablement durant une bonne dizaine de jours.

Une période durant laquelle c’est l’échevin Philippe Robert qui devrait faire fonction.

Nous nous associons aux (très) nombreux internautes qui ont d’ores et déjà souhaité au bourgmestre tournaisien un prompt rétablissement…