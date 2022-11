Des gros dégâts mais pas de blessé, dans la rue Sart Colin, à Laplaigne

Ce jeudi matin, vers 7 heures, un accident s’est produit à la rue Sart Colin, à Laplaigne.

Un riverain, juste engagé sur la voie publique, a craint un problème à l’un des pneus de son véhicule.

À peine rangé sur une zone réservée au stationnement pour procéder à des vérifications, un autre véhicule – venant de la direction de Mortagne du Nord et se dirigeant vers Péronnes- a percuté de plein fouet sa voiture, et s’est mise de travers, obstruant la circulation en tout début de matinée.

Trois bus – un des Tec et deux scolaires – ont notamment été bloqués en cette période de forte affluence.

L’accident n’a pas fait de blessé. La police est intervenue afin de réguler au mieux le trafic et procéder aux constatations d’usage. Il lui appartiendra aussi de déterminer avec plus de précisions les causes de cette collision.

Sans préjuger des résultats de l’enquête, il est un fait certain, que de nombreux riverains ne cessent d’ailleurs de mettre en avant, c’est la vitesse souvent excessive des véhicules empruntant cette route qui traverse le village.