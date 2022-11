Bel élan de solidarité après un incendie survenu à Esplechin

Un violent incendie a touché une habitation de la rue Maraiche jeudi vers 22 h 45. Les dégâts sont considérables, mais les propriétaires ont pu compter sur l’aide de leurs voisins et amis pour faire face.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi soir, vers 22 h 45, qu’un incendie s’était déclaré dans une maison implantée le long de la rue Maraîche à Esplechin.

Deux autopompes, deux camions-citernes, une auto-échelle et un véhicule de commandement, venant des casernes de Tournai et d’Évregnies, ont été dépêchés sur les lieux.

"À notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée et les occupants étaient dehors", explique le capitaine Harold Vaskens qui a dirigé l’intervention.

Le feu a pris au niveau d’une voiture qui était stationnée dans le garage de la maison, puis s’est rapidement propagé à la toiture via une trappe.

C’est lorsque l’électricité s’est coupée que les occupants, un couple âgé d’une cinquantaine d’années, se sont rendu compte que leur maison était en feu et ont alerté les services de secours.

"Les habitations qui étaient de part et d’autre de la maison en feu ont été préservées", indique encore l’officier.

De l’aide précieuse

La famille et leurs animaux sont sains et saufs, mais les dégâts sont considérables. Malgré la toiture complètement calcinée, les propriétaires ont décidé de rester dans leur maison, le plein pied ayant été relativement préservé par une épaisse dalle de béton qui séparait les pièces de vie et les combles.

Vendredi, à l’heure de constater les dégâts, les propriétaires ont pu compter sur l’aide précieuse de nombreux voisins et amis pour déblayer ce qui pouvait l’être.

La maison touchée par les flammes se trouve à un jet de pierre de la frontière française. Si les pompiers ont fait leur possible pour arriver au plus vite, l’éloignement de l’habitation a allongé le délai d’intervention.

De plus, des problèmes de pression aux bouches incendie les plus proches ont obligé les hommes du feu à aller se fournir en eau à Froidmont.

Il aura fallu près de quatre heures aux services de secours pour totalement sécuriser les lieux.