Tournai : Movember, c’est l’Octobre rose des hommes au CHwapi

La directrice médicale Florence Hut le constate : "Le phénomène Movember est en retard de notoriété par rapport à Octobre rose". Tellement en retard qu’on en rappelle le sens : Movember qui joue sur le "Mo" de moustache (se la laisser pousser est un signe de ralliement…) et le mois de "novembre", c’est un temps particulier de sensibilisation aux maladies masculines : cancer de la prostate, cancer des testicules, etc. mais aussi prévention du suicide et maladies mentales, plus tabous semble-t-il chez les hommes.

Pudeur et âge

Cet engouement plus faible tient sans doute à certaines pudeurs déplacées : tout commence souvent par un toucher rectal. C’est aussi une question d’âge. Certes, le cancer des testicules atteint des hommes jeunes, mais le nettement plus fréquent cancer de la prostate frappe surtout des hommes d’âge mûr (plus de 50 ans) quand son "équivalent" féminin, le cancer du sein, touche les femmes à tous les âges. L’entrée en dépistage chez les hommes serait d’autant plus repoussée qu’elle s’apparente à un marqueur de la vieillesse.

Une culture à acquérir

Le mot d’ordre de Movember, c’est donc "faites-vous dépister". Le docteur Daniel Vandervaeren, président de l’antenne régionale de "Relais pour la Vie" souligne que la culture du dépistage doit encore beaucoup progresser chez nous (elle est plus avancée dans les pays du Nord). Il met aussi en garde ceux qui se sont fait dépister une fois… puis plus rien, sur le ton du "voilà c’est fait, je suis tranquille": "le dépistage n’est pas une garantie pour l’avenir. Il demande de la régularité"

La docteure Cyrielle Dasnoy, urologue, expose les méthodes actuelles de dépistage et ce que ça implique quand les résultats ne sont pas bons. On comprend que la science permet des diagnostics de plus en plus fiables et des traitements de plus en plus précis, donc moins invasifs.

Les ICSO, au cœur du dispositif mis en place face à la maladie

Cela dit, le cancer, c’est beaucoup plus qu’une maladie de telle et/ou telle partie du corps. Les répercussions psychologiques, sociales, familiales sont aussi "le cancer". Depuis plusieurs années, le CHwapi travaille ainsi à une prise en charge multidisciplinaire qui favorise une forme d’équilibre du patient.

Au cœur de ce dispositif, il y a les ICSO (infirmières coordinatrices en soins oncologiques). Elles sont six au CHwapi. Delphine Hennu est l’une d’elles : "Lorsque le patient quitte la consultation d’annonce (NDLR. celle où le mot" cancer "est devenu une réalité), il a enregistré quantité d’informations parfois fort chargées sur le plan émotionnel. Il n’a pas tout compris ni tout retenu et il va devoir de surcroît, emmagasiner quantité d’informations supplémentaires concernant sa mise au point et son traitement. Dans la prise en charge de ce patient, je vais prendre le temps de vérifier la bonne compréhension de ce qui a été dit et de réexpliquer si nécessaire avant de prendre tous les rendez-vous…"

Pour conserver, entre les rendez-vous, le lien avec l’ICSO comme avec l’ensemble de l’équipe médicale et de soins, le patient reçoit une "mallette prostatique". On y trouve un carnet de liaison reprenant tout ce qu’un patient doit savoir (coordonnées, calendrier, fiches d’aides, effets secondaires, gestion de la douleur, etc). Le patient peut aussi y noter tout ce dont il aura envie de parler lors d’une prochaine visite. De même, chaque soignant pourra noter ses réponses, ses conseils spécifiques.

Ce carnet de liaison est valable pour tous les types de cancer. La mallette est ici complétée par une brochure scientifique, rendue aussi accessible que possible, centrée sur le cancer de la prostate. On y trouve aussi différents objets d’un nouveau quotidien : gel à refroidir, gourde pour traitements…

L’écoute, c’est bon pour le moral !

Jean Chanoine (78 ans) qui fut instituteur puis professeur de psychopédagogie, a livré son témoignage de patient depuis trois ans. Il reconnaît avoir d’abord été négligent. Puis les choses se sont accélérées. Pour lui, aucun doute : si les opérations, les traitements l’ont sorti d’affaire sur le coup, "l’établissement de la parole, le fait d’être entendu, c’est vraiment ce qui a reconstitué et qui continue à reconstituer le moral. C’est ce qui nourrit l’indispensable volonté de se battre." Aujourd’hui, les visites qu’il effectue de 28 jours en 28 jours sont devenues, si pas addictives, au moins un vrai moment de complicité.

En Belgique on recense plus ou moins 10 000 nouveaux cas de cancers de la prostate chaque année. Un patient sur sept en décède.