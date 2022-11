Sa poésie traque la nuit : fondateur de l’événement tournaisien Poésie Moteur, Hugo Fontaine publie un recueil

Fondateur, avec Camille Nicolle, de l’événement Poésie Moteur à Tournai, Hugo Fontaine publie un recueil dans une nouvelle maison d’édition basée à Bruxelles. Il se présente comme “poète attaquant de pointe”, on le reconnaît d’ailleurs dans sa traque d’une écriture incisive. Fougue, oralité, cadence : “La nuit est pleine d’algues et d’outils,/dans une ville qui crache sa violence en couleur. ” Cet environnement fauve capture les faits et gestes qui ont trait au sexe, à l’instantané des écrans, des néons. Ceux-ci sont traversés d’images vocales, de scènes crues : le cinéma entre par toutes les fenêtres. “Gigolo ou poète, j’ai longtemps hésité à peindre la réalité du prix de la viande en barquette”, écrit Hugo Fontaine.