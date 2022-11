Accueil Régions Tournai-Ath-Mouscron IMSTAM : 5 Communes et 5 CPAS sur le départ Si l’intercommunale IMSTAM s’est vue prorogée jusqu’en 2058, elle doit faire face au départ de plusieurs affiliés… P.Den Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact de ces «non réaffiliations» sur l’avenir de l’intercommunale IMSTAM… mais l’inquiétude est de mise. ©eda

Le couperet est tombé lors de l’assemblée générale extraordinaire : l’IMSTAM ne fait indéniablement plus l’unanimité auprès de ses communes et CPAS. Si certains et certains avaient déjà émis des réticences et exprimé l’envie de quitter l’intercommunale,...