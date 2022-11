De la fourche à la fourchette ou les coulisses des Jardins de la Vertefeuille à Tournai par les vidéastes d’Énéo (vidéo)

D’inspiration mutualiste et chrétienne, Énéo se veut notamment un mouvement d’éducation permanente qui propose aux aînés (entendre: aux 50 ans et plus) diverses activités sous forme d’ateliers, de sorties, de conférences…

Quelques extraits vidéos du documentaire qui sera présenté ce vendredi :

L’équipe de Vidénéo a débuté le tournage dans Les Jardins de la Vertefeuille en octobre 2021. ©EdA

Parmi lesquelles un atelier au nom évocateur de " Vidénéo ", créé en 2013, et qui s’adresse à ceux et celles qui sont intéressés par la vidéo, qu’ils - ou elles - soient novices ou confirmé(e)s.

Lors de rencontres programmées les vendredi matin au sein de l’hôtel Aldegonde, on y apprend, sous l’égide d’Alain Carette, professeur d’audiovisuel et de son retraité de L’ICET de Dottignies, toutes les ficelles permettant de réaliser un film digne de ce nom, depuis l’écriture du scénario jusqu’au montage final, en passant par la prise de vue.

Pour la région Hainaut-picardie, une douzaine de passionnés suivent cette activité.

Pour la seconde édition du festival de cinéma Audace

Les seniors vidéastes viennent de mettre la touche finale à leur dernière production qui, ce prochain vendredi, clôturera la seconde édition du festival Audace.

L’équipe de tournage travaille sur ce fil depuis un peu plus d’un an... ©EdA

Un événement cinématographique également mis sur pied par Énéo et qui, cette année, s’intéresse plus spécifiquement aux problèmes environnementaux et au réchauffement climatique.

Le festival, qui a débuté le 14 octobre, s’articule autour de la projection de films (de fiction ou documentaires) sur la thématique retenue suivie d’un débat, cela dans 5 villes de la région Hainaut Picardie: Saint-Ghislain, Ath, Mouscron, Bernissart et Tournai.

Semer, récolter et échanger

Pour la clôture de cet événement, les vidéastes d’Énéo ont décidé de mettre en lumière les activités de l’ASBL "Les Jardins de la Vertefeuille", qui est également une émanation de la Mutualité chrétienne. Elle s’est spécialisée dans le maraîchage biologique au sein du parc de la maison de repos qui porte le même nom.

Le docu couvre plusieurs saisons sur les terres des Jardins de la Vertefeuile. ©EdA

C’est aussi à cet endroit que s’installe chaque semaine un petit marché proposant des étals de légumes produits sur place.

Les jardins sont ouverts à la participation de bénévoles envieux de pratiquer les gestes - semer, planter, entretenir et récolter - qui se cachent derrière ces savoureux légumes de saison.

Le site est également appelé à devenir progressivement un espace où l’on pourra échanger, expérimenter et apprendre sur des thématiques liées à l’alimentation, au jardinage et à la biodiversité.

C’est tout cela que montre ce court-métrage - "De la fourche à la fourchette" - d’une vingtaine de minutes, entièrement réalisé par l’équipe de Vidénéo.

Un documentaire dont le tournage a débuté en octobre 2021 et dont le générique final était en cours d’écriture à l’heure où nous rédigions ces lignes.

Le documentaire « De la fourche à la fourchette » sera présenté dans la salle de la CSC (Av. de États-Unis, à Tournai), ce vendredi 18, à 17 h. Paf: 7 €