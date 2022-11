Baroudeur, le gobelet réutilisable qui aura permis d’éviter plus de 2 tonnes de déchets

L’intercommunale Ipalle propose aux communes et associations de louer des gobelets réutilisables pour leurs festivités. Depuis la mise en route de ce service, quelque 400 000 gobelets et plus de 2 600 pichets ont été utilisés… soit un énorme gain environnemental grâce à la quantité de gobelets jetables évitée : plus de 2 tonnes de déchets en moins !