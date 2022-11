Cinq communes de Wapi “en Fleurs”

Depuis 2017, le label "Wallonie en Fleurs" valorise les villes et communes qui mettent leur savoir-faire au service de l’amélioration du cadre de vie et les encourage à la végétalisation durable de leur territoire ainsi qu’à la gestion davantage pérenne et écologique de leurs espaces verts.

Pour la 6e édition, 20 communes de Wallonie, dont cinq en Wallonie picarde, ont été récompensées lors de la remise des labels "Wallonie en Fleurs 2022" qui s’est tenue le 10 novembre. Le jury a salué le fleurissement des villes et villages wallons en leur attribuant une série de fleurs qui seront ensuite affichées sur un panneau signalétique à l’entrée du territoire. Ce niveau de labellisation est calculé, sur base des critères spécifiques, par un jury qualifié.

Ath au top, belle progression pour Comines-Warneton

Au top, on retrouve la Ville d’Ath qui maintient ses 3 Fleurs, tandis que Comines-Warneton monte également sur la première marche du podium passant de 2 à 3 Fleurs pour sa quatrième participation.

Directement “2 Fleurs” pour Lessines, Rumes confirme

Autre beau résultat : la Commune de Lessines qui obtient 2 Fleurs pour sa première participation. À Rumes, on conserve ses 2 Fleurs saluant les efforts de végétalisation de l’environnement et l’attention portée à la biodiversité. Les bandes fleuries le long des voiries, les projets écojardins, les jardins partagés, les aménagements des abords des bâtiments communaux, la végétalisation progressive des cimetières…, autant de points qui ont été soulignés.

1 Fleur pour la première de Silly

Finalement, Silly a reçu 1 Fleur pour la première fois.

En plus des panneaux de signalisation indiquant leur niveau de labellisation, les lauréats recevront un chèque-cadeau d’une valeur de 500, 750 ou 1 000 euros à faire valoir auprès des "Artisans du Végétal", des producteurs membres du réseau Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie.