La zone de police du Tournaisis met en garde sur une arnaque qui sévit via les réseaux sociaux

Rendre service à une connaissance ? La zone de police du Tournaisis met en garde à propos d’une nouvelle arnaque via Messenger et Facebook.

Il est possible que vous receviezun message sur votre application Messenger d’une de vos connaissances vous demandant si vous pouvez lui rendre service. La police met en garde. "Si vous acceptez, elle vous expliquera que son GSM est bloqué et donc qu’il est impossible de l’appeler et vous informera que pour le débloquer, vous allez devoir cliquer sur un lien et inscrire le mot KOPEN", indique la zone de police. "Si vous le faites, vous serez informés qu’une somme d’argent sera débitée de votre forfait téléphone. Vous recevrez un code PIN que vous devrez transmettre à votre ami(e)".

Il est possible qu’on vous demande de faire cette opération plusieurs fois. Au final, vous allez être débité d’une somme d’argent sur votre forfait GSM. "Si vous recevez ce genre de message, dans un premier temps, recontactez par téléphone votre ami(e) pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un message envoyé de sa part. Tant dans le profil Facebook de votre contact que dans le vôtre, vérifiez dans les paramètres de confidentialité si votre adresse mail correspond". La police signale avoir eu affaire à un dossier où l’adresse mail de la victime avait été modifiée : les hackers avaient donc pris le total contrôle du profil Facebook. "Ne suivez pas les instructions demandées !"