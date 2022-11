Tournai : la nostalgie du temps des derbys Union-Racing entre au musée

L’histoire sportive locale retiendra que c’est le Racing qui a emporté le tout dernier derby officiel en 2002, mais aussi que cette saison-là, c’est l’Union qui fut championne de promotion et permit au Football club, issu du mariage de raison des deux rivaux, de démarrer à l’étage supérieur.

“Le derby du siècle”

La nostalgie étant ce qu’elle est, beaucoup de supporters n’ont jamais oublié leur camp premier. C’est ce qui a donné l’idée à Alexandre Szalai, instituteur fraîchement retraité, et ancien du Racing en équipes d’âge, de se lancer dans une histoire comparée du football tournaisien à travers les derbys.

Il a consulté toutes les archives disponibles auprès des clubs, leurs journaux propres, la presse régionale – dont Le Courrier de l’Escaut qui a suivi les deux clubs de leurs origines à leur fusion –, de Notélé qui, à ses tout débuts, avait capté le "derby du siècle". Au printemps 1979, sur le terrain de l’Union se joua un match synonyme de "montée" pour le vainqueur : le Racing s’imposa 1-2. C’était le temps béni de Casquette, c’était le temps maudit d’Alfred, certainement les supporters les plus emblématiques des deux clubs.

27 saisons communes

L’Union étant née en 1903 et le Racing en 1907, il y eut, à partir de 1909, quelques derbys amicaux puis officiels mais de niveau provincial. À partir de 1926, on parle de niveau national (Promotion A). Jusqu’en 2002, il y eut 27 saisons "communes", les deux équipes tournaisiennes militant dans la même division, et donc un total de 54 vrais derbys. Au total : 21 victoires jaune et noir, 17 rouge et vert, 16 nuls.

On connut des décennies à derbys fréquents et d’autres où ce fut disette. Ainsi entre 1955 et 1976, aucun derby à se mettre sous la dent. Vingt ans, c’était une génération. Mais le feu reprit instantanément, et l’on eut à nouveau des matches à plus de 10 000 spectateurs à la rue des Sports et à la drève de Maire…

Une expo qui fait parler

Alexandre Szalai a d’emblée envisagé une exposition. Jacky Legge lui a grand ouvert les portes du Musée de Folklore et des Imaginaires qui n’a sans doute jamais aussi bien porté son nom, tant le sport dépasse le sport lorsqu’il s’enracine de manière aussi irrationnelle que collective dans les tripes de gens partageant un même terroir.

Équipements des sportifs et attirails des supporters à commencer par les drapeaux des très nombreuses sections, rouge et vert ou jaune et noir, côtoient documents d’époque, objets promotionnels devenus rares, panneaux regorgeant de photos sur, autour et hors des terrains. "Mon dieu, et lui, c’est qui encore ?" "Sur cette photo, je peux dire tous les noms. Ou presque." "Tu te souviens d’Edgard, il était concierge au conservatoire ?" etc, etc. Deux lignes du temps apportent les repères nécessaires.

Une plaquette-souvenir

Ce qui n’était pas prévu, mais qui a pu se construire en un mois à peine avec l’appui de Bernard Desmaele, c’est un condensé de l’expo en une plaquette de la collection "Regards sur l’Histoire de Tournai" publiée par la Société royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai. Elle est disponible (10 €) au MuFIm et aux Archives de l’État.