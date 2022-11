Celles : trop d’abus ont (provisoirement) eu raison de la “Give Box”

Son utilité ? Les citoyens sont libres d’y déposer des objets dont ils ne veulent plus, mais qui peuvent encore servir à d’autres personnes… moyennant évidemment quelques règles de base (pas de denrées périssables, de médicaments ou de vêtements, pas non plus d’objets en mauvais état). “J‘en appelle au sens civique des citoyens. Il n’est pas question de se débarrasser de tout et n’importe quoi, comme pour la box alimentaire de la rue Provinciale qui est devenue ingérable”, relatait Margaux Verfaille, la coordinatrice du Plan de cohésion sociale de Celles en octobre 2020. Deux ans et quelques semaines après son inauguration, la Give Box va être retirée de sa place initiale. ️Trop d’abus sont à déplorer autour de cette initiative pourtant louable, mais trop régulièrement prise pour un simple débarras, au détriment des quelques règles de bienséance. “Pour les personnes l’utilisant à bon escient, pas de panique, elle devrait revoir le jour prochainement, mais dans un endroit surveillé”, confirme le Plan de cohésion sociale.

Dommage d’en arriver là, pour la Give Box comme pour la bulle à vêtements de Pottes, où de nombreux dépôts sauvages sont signalés…