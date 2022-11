Onze nouveaux appareils au CPAS : la cartographie des défibrillateurs s’enrichit à Tournai

Dans le cadre de sa politique de prévention, le CPAS de Tournai a fait l’acquisition de onze défibrillateurs (avec leurs armoires de protection). Ils ont été installés ce mercredi dans les différents établissements gérés par le centre. Le nouveau matériel complète les trois appareils qui avaient déjà été placés dans les maisons de repos et de soins “Le Moulin à Cailloux”, “À l’Ombre du Temps” et “Benjamin Grugeon”.

L’installation était accompagnée d’une initiation au fonctionnement du défibrillateur. À partir de 2023, la conseillère en prévention, Aurélie Maes, mettra en place une formation destinée à l’ensemble du personnel du CPAS pour une sensibilisation à l’utilisation des

appareils. Les agents seront également formés aux premiers secours.

Tous les appareils repris sur une carte en ligne

Les onze défibrillateurs seront également accessibles (aux heures d’ouverture des bâtiments) au grand public en cas de nécessité, si par exemple, une personne fait un malaise sur la voie publique. Il est utile de télécharger sur son téléphone portable l’application gratuite “Staying Alive” qui recense, cartographie à l’appui, les défibrillateurs dans le monde entier. Il est également conseillé de télécharger l’application “112 BE” qui permet de joindre les centres de secours et de vous localiser plus rapidement.

”Avec des gestes relativement simples et du sang-froid, on peut sauver une vie”, fait remarquer la présidente du CPAS de Tournai, Lætitia Liénard. “C’est important de sensibiliser les agents et, de manière plus générale, le grand public à l’utilisation des défibrillateurs et aux gestes de

premiers secours “.

Sur la base du rapport du Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail, les sites choisis pour l’installation des défibrillateurs sont l’Administration générale, le Service des Biens et Travaux, le Service social, le Home Valère Delcroix, le Service résidentiel général “Les Carliers”, la crèche “Clair Matin”, le Centre de Scolarité et de Loisirs, la maison d’accueil “La Consoude”, la maison d’accueil “Les Oliviers”, le Service insertion (site des jardins de Choiseul) et l’Économie solidaire (site de Technicité).