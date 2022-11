Un piéton renversé par une voiture jeudi soir à Orcq, sur la chaussée de Lille

L’homme venait de sortir de la librairie des 3 Suisses, située le long de la chaussée un peu après le carrefour formé avec le Vieux chemin de Lille. C’est en traversant la route qu’il a été renversé par une voiture.

Des policiers de la zone du Tournaisis sont intervenus pour permettre aux secours de prendre en charge le piéton grièvement blessé aux jambes, et régler la circulation. La chaussée a été un moment complètement fermée, et puis seulement dans le sens Lille-Tournai, une déviation étant mise en place via le village pour les automobilistes qui roulaient dans l’autre sens.