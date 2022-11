EuroSkills: deux Wallons picards nous représenteront en Pologne

Six médailles d’or, deux d’argent et une de bronze décrochées aux Startech’s Days: la Wallonie picarde a clairement brillé lors du championnat national des métiers manuels, techniques et technologiques qui s’est tenu à Ciney Expo, ce mois-ci.

Quelques-uns des 24 candidats qui nous représenteront à Gdansk. ©WorldSkills Belgium

Dans la foulée de cette proclamation, WorldSkills Belgium à l’organisation annonçait qu’elle allait très vite dévoiler les noms des jeunes retenus afin de nous représenter au prochain championnat international prévu à Gdansk, de 6 au 8 septembre 2023.

On avait des raisons de croire que la Wallonie picarde décrocherait une présence en Pologne au sein de la Belgian Team aussi surnommée Les Red Bears, leur mascotte…

Bingo ! Au sein de la délégation des 24 qui fera le déplacement, deux jeunes de chez nous iront défendre un métier, une école, une passion et la Belgique à la fois.

D’une part, il y a Charlotte Baeghe de Vezon. Elle est étudiante à l’académie des Beaux-Arts de Tournai et ira défendre la catégorie "Infographie".

De l’autre, il y a Axel Potiers habitant Ormeignies et se spécialisant actuellement en tant que chocolatier-glacier-confiseur au Lycée provincial des Sciences et des Technologies, à Soignies, qui s’était volontairement engagé dans la compétition: "Je souhaitais me mesurer à d’autres, pour mieux me connaître et pour voir où sont mes limites afin de continuer à progresser". Il a bien fait…

Et parce qu’une compétition européenne n’est pas à prendre à la légère, ces jeunes seront coachés par les experts de WorldSkills Belgium: "Comme les sportifs de haut niveau, ces 24 jeunes vont à présent se préparer pour affiner leurs compétences, avec l’aide de coachs professionnels qui les aideront à parfaire leur formation technique et mentale dans les moindres détails et avec une seule ambition: l’excellence".