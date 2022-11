L’éclairage public restera uniquement allumé dans l’intra-muros tournaisien entre minuit et 5 h à partir de ce jeudi. Question de sécurité.

Extinction des lumières dès jeudi, entre minuit et 5 h, sauf dans l’intra-muros tournaisien

Comme le rappelle un communiqué diffusé ce mardi par l’autorité communale tournaisienne, “en réaction à la crise actuelle qui est à la fois énergétique, économique et environnementale, Ores, gestionnaire de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, a proposé à chacune de ses communes associées d’éteindre l’éclairage public communal entre minuit et 5 h du matin. À Tournai, en sa séance du 13 octobre, le collège communal a répondu conditionnellement à cette proposition.”

”Afin d’éviter tout sentiment d’insécurité et de garantir le fonctionnement des caméras de sécurité, l’éclairage de l’intramuros sera maintenu”, a précisé le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

L’éclairage public sera dès lors entièrement éteint dès ce jeudi, entre minuit à 5 h, jusqu’au 31 mars 2023, sauf à l’intérieur des boulevards.

Pour Caroline Mitri, échevine de l’Énergie et du Commerce : “Il était essentiel de répondre favorablement à cette proposition. En ces temps de crise, la commune prend ses responsabilités. Cette mesure aura également des répercussions positives pour la biodiversité, nous pouvons nous en réjouir.”

Sans compter que comme le soulignait également Paul-Olivier Delannois, cette mesure aura un impact positif sur les dépenses communales.

Les noctambules pourront donc continuer à profiter des illuminations de Noël à l’intérieur des boulevards car celles-ci sont en effet branchées sur l’éclairage public et fonctionnent selon le même horaire. Celles qui sont placées à l’extérieur des boulevards (et dans les villages) seront donc éteintes entre minuit et 5 h.