Le projet éolien de Barry-Béclers raboté de 4 à 1 machine

Les 3 éoliennes envisagées près de la N7, entre Barry et Béclers, ne verront finalement pas le jour. La demande de permis ne concerne plus qu’une machine, sur le site des Briqueteries de Ploegsteert.

De part et d’autre de la Grand’Route (N7), entre les villages de Barry et de Béclers, la SA Engie Electrabel ambitionnait d’édifier un parc de 4 éoliennes. On apprend...