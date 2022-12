La Marine participera à l’inauguration du pont des Trous à Tournai

Les dates avaient déjà été annoncées, elles viennent de nous être confirmées, le “nouveau” pont des Trous sera bien inauguré en grande pompe les vendredi 14 et samedi 15 avril prochains. La première journée se voudra plus officielle et sera réservée aux seuls invités alors que les animations proposées le samedi à partir de 16 h seront ouvertes à tous.