La police a contrôlé les vélos des écoliers à Templeuve : dix sur 25 étaient totalement en ordre, seulement !

Sur 25 vélos qui ont été contrôlés, huit n’étaient pas en ordre d’éclairage.

Sept sont à remettre en état pour d’autres motifs (catadioptre, sonnette).

Dix (seulement) étaient parfaitement en ordre d’équipement.

”En cette période hivernale, nous insistons sur l’importance de circuler avec un vélo parfaitement équipé. Les cyclistes sont des usagers vulnérables. Un éclairage parfaitement en ordre est indispensable pour circuler en toute sécurité en conditions nocturnes”, rappelle la police sur sa page FB.

Même si la population visée ici par ces contrôles n’est sans doute pas directement concernée, dans la mesure où il s’agit principalement d’enfants et d’adolescents, on imagine bien que ce que nous rappellent ici les forces de l’ordre se veut encore plus pertinent pour les deux-roues devant circuler la nuit sur le réseau routier entre minuit et 5 h du matin alors que l’éclairage public est éteint. Quoi qu’il en soit, même lorsque ce dernier fonctionne, le soir tombe tôt en cette période de l’année et le jour se lève à peine lorsque les enfants se rendent à l’école.

Et s’il fallait convaincre avec un seul chiffre, sachez qu’à vélo, le risque de blessures graves par kilomètre parcouru est environ 23 fois plus élevé qu’en voiture.

Les remarques concernant la visibilité peuvent également intéresser les piétons dont certains ont tendance à porter des vêtements sombres et par conséquent peu visibles également.

Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires concernant la mobilité des cyclistes sur https://www.awsr.be/securite-routiere/cyclistes/