Une passerelle en acier avec vue sur l’Escaut pour le pont des Trous dès le 14 janvier 2023 (photos et vidéo)

Depuis que son arche centrale a été débarrassée (le 26 novembre dernier) de son impressionnant coffrage composé de 5 éléments, le pont des Trous montre de lui l’image (définitive ?) qu’il offrira désormais aux Tournaisiens et aux visiteurs. Lesquels pourront, d’ici quelques mois, emprunter la courtine supérieure dont le trou actuellement apparent pourra être franchi via une passerelle ajourée en acier inoxydable qui sera posée dès la mi-janvier. En attendant, les travaux sur et autour du pont des Trous se poursuivent. Visite du chantier…