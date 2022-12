Tribunal de Tournai : il nie avoir plumé sa voisine de 95 ans

”Je faisais ses courses. Elle me sonnait tous les jours. Elle me donnait sa carte et quand je revenais avec de l’argent liquide et que je voulais lui rendre, elle me disait de le mettre dans ma poche, que c’était pour moi. Elle m’aimait bien. Je lui tenais compagnie. On allait même à la mer ensemble. Elle me faisait confiance.”

Au point de permettre à Pino de retirer pour un total de 8 400 € ? “Madame aurait donc vidé son compte pour vous ?” La présidente tente d’en savoir plus. “Cette dame avait 95 ans. Il y a eu une dépense de 3 500 € pour l’achat d’un véhicule, d’autres sommes pour une moto, des vêtements. Faisait-elle ça de son plein gré ?”

Le prévenu assure que oui. Mais le ministère public lui fait remarquer que dans son audition, la dame a dit qu’elle n’était pas d’accord de donner en tout plus de 8 000 €.

”Ces faits sont répugnants. Vous dites qu’elle vous aimait bien. Il s’agissait surtout d’une femme seule et à qui vous avez piqué 8 000 €. Je requiers 30 mois.”

Le frère de la victime à la barre

Du dossier, il apparaît aussi que les retraits étaient effectués notamment à partir du livret d’épargne. Le frère de la victime n’habite pas la région mais avait fait le déplacement pour expliquer qu’il avait été alerté de la situation par le chef de l’aide familiale de sa sœur. “Ma sœur a alors déposé plainte avec moi. Le prévenu devait juste lui faire ses courses, rien d’autre.” La défense a, une fois de plus, mis en avant les services rendus par Pino à cette dame qui est par ailleurs décédée il y a quelques mois. Courses, pharmacie, bricolage : les services étaient multiples.

”Il a reçu de l’argent, a pu s’acheter une moto, un canapé. La voiture a été achetée grâce aux retraits. Madame a ensuite déposé plainte sous l’influence de son frère.”

La défense sollicite l’acquittement ou alors une peine de travail. Jugement le 9 janvier.