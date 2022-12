Antoing-Bruyelle : quel sera le (bon) chauffage du futur ?

Ce qui s’avérait la solution il y a un an n’est plus nécessairement d’actualité en matière de chauffage… Lors du récent conseil communal, le collège a proposé un marché public de travaux relatif au remplacement de la chaudière existante du complexe sportif Roger Hecq de Bruyelle par une chaudière à pellets. Cet achat vise à assurer le chauffage du bâtiment et la production d’eau chaude sanitaire. L’estimation est de 30 200 €...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous