Ramegnies-Chin : un hommage poignant rendu à Cheyenne, un an après son décès devant son école (vidéos)

Des dizaines d’étudiants, enseignants, amis et proches de Cheyenne se sont d’abord réunis dans la cour de l’établissement scolaire tournaisien, où le sous-directeur Olivier Dewaele a pris la parole : “Nous avons tous perdu une élève, une camarade de classe, une adolescente qui n’attendait rien d’autre que de rentrer chez elle ce jour-là. À travers cette commémoration, nous voulons que tous les usagers prennent conscience des règles de sécurité qui doivent être respectées.

Cela fait des années que des aménagements sont réclamés pour cette chaussée (N50) ; on en arrive aujourd’hui à des installations plus satisfaisantes (NDLR : deux radars fixes équipent depuis peu ce tronçon problématique mais n’ont pas encore été activés). “

Entourés par les quatre sœurs de Cheyenne, ses oncles et tantes, cousins et autres amis proches, les parents, à l’initiative de cette action, se sont montrés dignes malgré l’immense peine qu’ils éprouvent depuis ce funeste 14 décembre 2021.

La maman, Dorine, s’est exprimée avec émotion en évoquant le souvenir de son enfant fauché dans la fleur de l’âge. “La douleur est insupportable quand on vous arrache une partie de vous-même. Cheyenne traversait sur le passage pour piétons quand elle a été percutée par un motard lancé à 130 km/h dans cette zone 30. Ce n’est malheureusement pas la première victime, car bien d’autres accidents se sont produits devant l’école. “

“ Une vitesse insensée et une conduite irresponsable ne sont pas pardonnables”

Stop à l’insécurité et aux agressions routières, tel est le message de sensibilisation qu’a voulu faire passer la maman. “La vitesse, un véritable fléau, tue et n’est pas assez sanctionnée. Pourtant, punir, c’est protéger la société. Une vitesse insensée et une conduite irresponsable ne sont pas pardonnables. Des travaux ont été réalisés il y a quelques années en vue de sécuriser cette route. Ce ne fut malheureusement pas suffisant et nous espérons que les deux radars feront réfléchir les automobilistes. À tous ceux qui prennent la route tous les jours, pensez à nos enfants et petits-enfants. “

La suite de l’hommage s’est déroulée de part et d’autre de la chaussée de Tournai, où les élèves, professeurs et la famille de Cheyenne ont formé une longue file, le tout encadré par des agents de la zone de police du Tournaisis. Au passage des conducteurs, qui roulaient au pas à cette heure de sortie des classes, ils étaient nombreux à brandir une photo de la jeune femme, accompagnée de l’inscription “N’oubliez pas, la vitesse tue. En souvenir de Cheyenne, un an après. “