Zazie à l’affiche du festival Les Gens d’Ere, trois ans après son rendez-vous manqué de 2020

Zazie, premier nom d’une longue série (les organisateurs ont pris l’habitude d’annoncer leurs artistes au compte-gouttes) est une valeur sûre de la chanson française. La chanteuse a traversé les modes musicales, et sa voix unique autant que sa personnalité authentique lui ont permis de rester si longtemps dans la cour des grand(e) s. Depuis le début de sa carrière, et son premier succès “Sucré salé” au début des années 1990, la chanteuse a multiplié les tubes : Rue de la Paix, Larsen, Je suis un homme, J’envoie valser, Zen, Un point c’est toi, Speed, etc.

Samedi et vendredi seront intervertis

Henri PFR figurera lui aussi sur l’affiche du festival. Le DJ belge avait surchauffé le chapiteau lors de la dernière édition : c’était vendredi. Cette fois, il se produira samedi, pendant la soirée habituellement dédiée aux Cover bands. “On va switcher les deux soirées. Ça fait déjà pas mal d’années qu’on se pose la question d’intervertir le vendredi et le samedi. Parce que vendredi, la programmation est tellement riche qu’on doit serrer les concerts, quasiment sans pause. Le samedi, on est plus à l’aise, on peut débuter en milieu d’après-midi comme on le fait le dimanche. Le vendredi va donc devenir notre rendez-vous un peu dans l’esprit des soirées chapiteau, avec un prix d’entrée plus abordable”.

D’ici au printemps, beaucoup d’autres noms seront encore dévoilés. “Depuis le Covid, et le décalage de nombreux concerts, les confirmations tombent parfois plus tard”, nous dit Gwen Vanzeveren, le président du comité Les Gens d’Ere. La concurrence est rude avec des festivals qui ont fortement élargi leur programmation ces deux dernières années. “On ne peut pas toujours rivaliser avec certains d’entre eux pour attirer certains artistes mais on garde notre identité : un superbe cadre, un esprit familial, une affiche très éclectique, avec un mélange de genres, avec chaque fois des noms belges, et des prix qui restent démocratiques”.

Samedi vont s’ouvrir les ventes des “Pass 3 jours Earlybird” (sur le site www.lesgensdere.be) au prix (inchangé) de 59€. Le prix du Pass 3 jours pour enfants (3 – 11 ans) sera augmenté (15€) mais un Pass ados (12 – 17 ans) sera pour la première fois proposé au prix de 20€. “Les ados de notre association ont organisé il y a quelques mois une soirée qui a eu beaucoup de succès. Ce Pass, ça représente à peu près 7€ par soirée, le même prix qu’une soirée sous chapiteau”.