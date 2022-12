20,6 millions de subsides à la rénovation énergétique (publique) en Wallonie picarde

Le Gouvernement wallon a annoncé l’octroi de 180 millions de subsides à la rénovation énergétique de bâtiments publics (ministres Henry et Collignon). 20,6 millions concernent la Wapi.

Ces subsides sont issus des Plans de relance européen et wallon. Une part (ministre Collignon, Pouvoirs Locaux) concerne les bâtiments administratifs et techniques des communes, CPAS et Provinces. Une autre part (ministre...