Wallonie picarde: des accidents en cascade sur de véritables patinoires, ce dimanche soir (mise à jour)

La situation était particulièrement chaotique sur l’autoroute E42 (Tournai-Mons), où plusieurs accidents ont eu lieu dans les deux directions. Une des collisions a impliqué au moins cinq véhicules peu avant 19 heures à hauteur de Wasmes-Audemez-Briffoeil.

La chaussée a été dans un premier temps fermée, avant que la circulation ne soit limitée à la bande d’arrêt d’urgence.

"À un moment, nous avons vu plusieurs véhicules à l’arrêt sur le côté de la route et nous avons ralenti. Il y avait aussi des voitures accidentées dans les balustrades à droite et à gauche de la double bande de circulation, confie un automobiliste témoin de la scène. Les services de secours sont intervenus notamment pour extraire une dame d’un véhicule. Elle a été emmenée en ambulance. Nous nous demandions comment nous allions pouvoir reprendre la route parce que c’était une vraie patinoire. Finalement, un camion est arrivé pour épandre du sel et nous avons pu le suivre en roulant à 40 km/h. En à peine quelques kilomètres entre les sorties Maubray et Péruwelz, nous avons pu observer au moins trois accidents dans l’autre sens, vers Tournai. On pouvait voir le ballet des ambulances et des gyrophares. Je n’ai jamais vu ça. "

Sur la Grand-Route à Gaurain, un pick-up est entré en collision avec une voiture au carrefour situé près de la CCB.

La Grand-Route à Gaurain a aussi été le théâtre d’un crash, entre un pick-up et une voiture à hauteur du carrefour situé près de la CCB.

Les interventions des services de secours se multiplient actuellement. Sur l’autoroute A8, plusieurs véhicules ont valsé dans le décor ou se sont percutés (sens Frasnes-Tournai à hauteur de Quartes notamment). Mais la vigilance de certains automobilistes, qui ont activé leurs feux de détresse, a été salutaire afin de prévenir les autres usagers du danger important.

À Leuze, la zone de police a dû intervenir à l’avenue de Loudun où plusieurs véhicules étaient en difficulté au bord de la route.

Du côté de Lessines, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, qui a terminé sa course dans un rond-point situé à l’entrée de la ville. À Deux-Acren, c’est carrément une voiture qui aurait embouti la façade d’une maison au niveau de la place du village. Sur le territoire athois, on a encore signalé une voiture au fossé le long du "nouveau" contournement. Et la liste risque malheureusement encore de s’allonger…