Une trentaine d’arceaux pour vélos à Tournai et dans les villages

Concrètement et dès cette semaine, des arceaux seront installés au Quatre coins St Jacques (quatre arceaux) et au Dôme (deux fois trois arceaux à la rue de la Tête d’Or).

Dans une prochaine programmation dont le marché est en cours, dix arceaux fixes seront installés au Bas quartier, sur la place du Renard à Kain, rue du Préau face à la zone d’immersion temporaire de Willemeau, au quai Notre-Dame, rue Morel, au centre culturel et sportif d’Ere et au musée d’histoire naturelle. Dix arceaux amovibles (démontables lors d’une manifestation) seront mis sur la place Victor Carbonnelle, rue de Courtrai (à proximité de la rue des Fossés et de la rue Four Chapitre), et sur la Grand-Place.