Le beffroi de Tournai rouvrira-t-il en 2023 ? (vidéo)

Fermé suite (notamment) à des problèmes de stabilité et d’étanchéité découverts lors d’une inspection de l’édifice au printemps 2021, le Beffroi aurait dû rouvrir au plus tard début janvier 2022. C’était sans compter sur l’absence de réponse (à l’appel d’offres lancé par la Ville) des entreprises susceptibles d’effectuer les travaux. Un an après notre article consacré à cette problématique, le Beffroi est toujours fermé aux visiteurs. Pourquoi ?