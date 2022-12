Les élèves de l’école libre de La Glanerie aménagent leur classe du dehors : “Nous voulons être une école rurale investie et ouverte sur le monde”

Lauréate du projet “Ose le Vert “, l’école Sainte-Anne a aménagé un espace vert composé d’une aire de détente et d’une classe extérieure, en lieu et place de l’ancien bâtiment des maternelles.

Le froid et la pluie de la semaine dernière n’ont pas découragé les élèves de l’école libre Sainte-Anne de La Glanerie. Chaussés de leurs bottes, et parés de leurs manteaux, ils ont sorti les pelles et les bêches pour planter des arbres et arbustes. “Nous avons répondu à un appel à projets de la Fédération Wallonie-Bruxelles, “Ose le Vert”, explique le directeur...