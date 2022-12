“Nous avons trois épidémies à maîtriser en même temps”, selon une infectiologue du CHwapi (Wallonie picarde)

En mars dernier, on passait le cap des 100 000 tests positifs au Covid en Wallonie picarde, on en est à 127 000 aujourd’hui. Ce n’est donc toujours pas fini ?

Non, ce n’est pas terminé. La contagiosité reste élevée, et les indicateurs remontent à nouveau. Mais on ne devrait pas retrouver la situation épouvantable des pics précédents. Les cas graves nécessitant une hospitalisation sont moins nombreux. Toutefois, il s’agit, surtout en milieu...