Une fois arrivés sur place, les pompiers ont dû constater que la toiture était totalement embrasée.

Le bâtiment étant composé de sept logements (et d’un rez-de-chaussée commercial), on pouvait craindre qu’il y ait des personnes à l’intérieur. Heureusement, ce n’était pas le cas et personne n’a été blessé dans le sinistre.

Vaste déploiement de pompiers

Les combles ont été totalement détruits par les flammes. ©édA

”Nous avons dépêché une auto-échelle, une citerne, une autopompe et une ambulance depuis la caserne de Tournai”, a précisé le capitaine Joudar en charge de l’intervention.

”Un SMUR a également été envoyé par l’hôpital. En outre, nous avons reçu du renfort de la caserne de Blaton avec une auto-échelle et une citerne. Une seconde ambulance a également été envoyée par la caserne de Leuze en raison de la présence potentielle d’occupants dans le bâtiment.”

Pour l’heure, les pompiers ignorent les causes de l’incendie.

”Les combles sont totalement détruits et le R + 2 est inoccupable en raison d’un dégât des eaux. Les dommages sont plus limités pour le premier étage et l’établissement Horeca.”

Le patron de ce dernier estimait cependant qu’il faudrait deux mois pour qu’il puisse rouvrir son café-restaurant.

Un périmètre de sécurité a été imposé par les policiers de la zone du Tournaisis jusqu’à environ 10 heures.