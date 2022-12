L’abattage des cerisiers impactera la circulation aux abords de l’école du Château à Tournai

La Ville de Tournai, et plus spécifiquement son service espaces verts, procédera le mercredi 4 janvier prochain à l’abattage d’un orme mort et de tous les cerisiers autour de l’école du château, à l’exception d’un arbre qui a survécu à l’urbanisation. Cet abattage prévu depuis plusieurs semaines nécessitera la fermeture du tronçon de la rue du Château entre le boulevard des Nerviens et l’avenue Leray.