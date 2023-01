Tournai: une bâche géante sera déployée sur le Beffroi en soutien à Olivier Vandecasteele

Ce jeudi 12 janvier 2023, à 14 h 30, le bourgmestre et le collège communal de la Ville de Tournai, accompagnés par la famille d’Olivier Vandecasteele, dévoileront une immense bâche de soutien à ce travailleur humanitaire de notre région. Elle sera déroulée sur le Beffroi de Tournai. "

C’est en ces quelques lignes que la Ville de Tournai invite la population à venir participer à cette cérémonie organisée dans le but de soutenir le travailleur humanitaire lui-même, mais aussi sa famille et ses nombreux amis qui se battent bec et ongles pour tenter de le sortir des geôles iraniennes.

Il aura fallu près de 11 mois pour que l’on connaisse (enfin) le motif de sa condamnation à 28 ans de prison par les autorités iraniennes: espionnage.

Ce n’est évidemment pas un hasard si l’autorité tournaisienne a choisi pour support à cette immense bâche, le symbole des libertés communales.

Après celle des vœux au personnel communal qui se déroulera la veille, cette cérémonie sera l’une des premières sorties publiques auxquelles participera le bourgmestre de Tournai en congé de maladie depuis le mois de novembre dernier.

Le premier magistrat tournaisien avait en effet annoncé reprendre ses activités publiques dès le lundi 9 janvier après avoir subi une opération pour une hernie discale.