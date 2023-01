Le ministre Henry a autorisé le permis unique pour l’exploitation de six éoliennes à Esplechin. Avant, peut-être, un énième recours.

Un (nouveau) permis unique obtenu pour les six éoliennes d’Esplechin

Le projet de Windvision et de Ventis d’implanter et d’exploiter six éoliennes à Esplechin, au lieu-dit "Quatre Chins", le long de la frontière française, a été initié en 2009. La première demande de permis unique date de 2011. Aucun mât n’est pourtant encore à l’horizon de...