Mercredi après-midi, plusieurs membres de la zone du Val de l’Escaut se sont déplacés jusqu’à Luingne pour ces exercices devenus routiniers.

C’est justement lors d’un exercice qu’un policier a reçu une balle dans la cuisse. Par chance, la victime n’a pas été grièvement blessée. "Ses jours ne sont pas en danger. Il a été transporté à l’hôpital et restera en observation un jour ou deux", confirme la zone de police. Comme le veut la procédure, l’Auditorat du travail s’est rapidement rendu sur place et a conclu à un tir accidentel déclenché par l’arme d’un de ses collègues. Le policier blessé restera sur le carreau le temps de sa convalescence. Plus de peur que de mal, bien heureusement...