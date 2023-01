Vœux et bonnes résolutions à Tournai: face aux crises le défi de se réinventer sans tabou (sauf celui de l’emploi)

Lætitia Liénard, présidente du CPAS, et Paul-Olivier Delannois, bourgmestre, ont présenté les vœux du personnel politique à l’administration. Et des vœux et des bonnes résolutions, il y en avait…