Tournai: malgré le vent, le pont des Trous a bien reçu sa passerelle

La grue-tour a tout d’abord enlevé et posé sur le quai le dernier tronçon d’échafaudage que l’on voyait côté ville. Ce dernier avait servi au rejointoiement de l’arche centrale.

La grue de "200 tonnes-mètres" affrétée pour l’occasion, a enchaîné avec le levage et la pose de la tôle en acier inoxydable sur la partie centrale de la courtine. Ce plancher légèrement ajouré affiche des mensurations de 15 m x 3 m et 4 cm d’épaisseur pour un poids de 8,5 t.

La météo très défavorable n’a finalement pas empêché la manœuvre, réalisée entre deux rafales, et après quelques adaptations apportées aux appuis ménagés pour ce plancher sur les extrémités de l’ouverture laissée dans la courtine, les opérations ont été clôturées. Il reste à tendre des treillis en inoxydable (garde-fous) entre les deux joues de l’arche centrale et le plancher.

Le week-end prochain et sauf contrordre, l’entreprise procédera à l’enlèvement des larges poutrelles qui traversent de part en part les deux arches latérales. Cette structure métallique soutenait l’échafaudage-coffrage sous l’arche centrale, et sera déposée et emmenée depuis une barge -avec interruption de la navigation fluviale.