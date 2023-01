L’Association des Sourds et Malentendants du Tournaisis, orpheline de son président Robert Trifin, et bientôt de son bâtiment…

Rencontré fin de la semaine dernière, Robert Trifin était plus que déterminé à remuer ciel et terre pour retrouver de nouveaux locaux afin d’accueillir le personnel et les activités de l’Association des Sourds et...